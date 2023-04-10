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Приметы и советы

Концерты Дианы Арбениной отменили в семи городах России

Никита Худяков
Общество
Концерты Дианы Арбениной отменили в семи городах России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Тольятти стал седьмым городом России, в котором отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области в понедельник.

— Он (концерт — прим. «ВМ») отменен из-за невыполнения условий договора, — говорится в сообщении.

«Лада-Арена» в социальных сетях сообщила, что для возврата денег за билеты, приобретенные в кассах, необходимо написать заявления. Для возврата электронных билетов будут высланы письма с подробной инструкцией. Отмечается, что ранее концерты Дианы Арбениной отменили в Чебоксарах, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Перми, Ульяновске и Казани.

После отмены концертов Арбенина обратилась к поклонникам в социальных сетях. Певица процитировала строки из своей же песни «Гавань», в которых содержится призыв не бояться, а также утверждение о том, что все будет хорошо.

6 апреля в Министерство культуры поступили заявления с просьбами отменить концерт рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста. Группу активистов возмутили слова, сказанные музыкантом во время интервью с Анастасией Ивлеевой.

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