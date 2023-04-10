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Пушилин заявил, что ВСУ не жалеют Артемовск

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил, что ВСУ не жалеют Артемовск
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Украинские военные не жалеют Артемовск. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Уважаемые друзья, вот он наш Артемовск, освобождается «вагнерами». Противник не жалеет ни город, ни своих, гонят в мясорубку, — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Пушилин отметил, что российские подразделения продолжают освобождать город.

Видео: Telegram / Пушилин Д.В.

2 апреля Евгений Пригожин сообщил, что войска подняли флаг России над Артемовском. Он отметил, что на полотне написали «Добрая память» — в честь военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего при теракте в Санкт-Петербурге.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Соединенные Штаты могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения, и именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский.

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