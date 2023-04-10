Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Жапаровым

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Обсужден ряд практических аспектов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях, — говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Оба государства настроены в дальнейшем укреплять российско-киргизские отношения, передает сайт Кремля.

7 апреля Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, обсудив подготовку мирного договора Еревана и Баку. Как стало известно, стороны подняли вопрос текущей ситуации вокруг Карабаха. Лидеры двух государств в ходе переговоров подчеркнули важность последовательной реализации основополагающих договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном.

В середине марта Путин провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.