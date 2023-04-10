У фильма «Чебурашка» появится продолжение

Фото: Чебурашка, 2023 год

Создатели фильма «Чебурашка» приступили к работе над созданием продолжения полнометражной художественной картины. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил народный артист России Сергей Гармаш.

По словам артиста, первая часть полнометражного фильма побила все рекорды проката.

— Поэтому, конечно, ответ на вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет, — рассказал Гармаш перед показом «Чебурашки» в Геническе Херсонской области. Его цитату приводит ТАСС.

Артист отметил, что пока картина только находится в процессе создания и назвать планируемую дату выхода продолжения фильма он не может.

Всего за десять дней 2023 года «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. Почему это действительно хорошее кино, которое нужно смотреть всей семьей, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

Фильм «Чебурашка» вышел на широкие экраны в Эстонии. Это произошло даже несмотря на то, что у министерства культуры страны были сомнения на этот счет. По словам советника по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Эстонии Карло Функа, ведомство не увидело оснований для ограничений и разрешило эстонским зрителям посмотреть «Чебурашку».