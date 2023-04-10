Собянин пригласил москвичей на бесплатные экскурсии в Дни исторического и культурного наследия

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

С 18 апреля и до конца весны в столице пройдут Дни исторического и культурного наследия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 10 апреля.

— Давно полюбившаяся москвичам акция дает возможность посетить памятники архитектуры, закрытые в обычное время. Запланировано больше 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия, — рассказал он.

Впервые в акции примут участие павильон «Физика» на ВДНХ, Литературный институт на Тверском бульваре, Театр на Бронной и другие отреставрированные объекты. Основную часть программы составляют классические московские особняки XVIII–XIX веков.

В рамках экскурсий «Многоэтажное наследие» гостям представят Доходный дом Быкова, здание Центросоюза, первый столичный небоскреб — Дом Нирнзее, а также крышу легендарного Дома Наркомфина, написал Собянин в своем Telegram-канале.

С 10 по 16 апреля в столице также пройдет «Московская музейная неделя». Горожане смогут посетить выставку Государственного Дарвиновского музея «Почему их так назвали», где расскажут о том, почему цаплю назвали цаплей.