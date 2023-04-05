Сергей Собянин пригласил горожан на регулярную акцию Московская музейная неделя

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

С начала года «Московскую музейную неделю» посетили 250 тысяч человек. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Акцию проводим с 2019 года. Каждую третью неделю месяца москвичи и туристы могут бесплатно сходить в городские музеи и выставочные залы, — рассказал глава города.

Следующая музейная неделя пройдет с 10 по 16 апреля. Москвичи смогут посетить выставку Государственного Дарвиновского музея «Почему их так назвали», где расскажут о том, почему цаплю назвали цаплей.

Кроме того, в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно» будет открыта экспозиция о художественном предмете «Основные элементы». В десяти залах покажут сотни уникальных экспонатов из стекла, фарфора, керамики и металла. А в Государственном музее А.С. Пушкина москвичей ждет выставка «Столетье безумно и мудро…», посвященная русской культуре 18 века, написал Собянин в своем Telegram-канале.

За прошлый год городские музеи посетили 16,7 миллиона человек — это самый высокий показатель за последние 30 лет. Почти полтора миллиона человек приняли участие в городской познавательной акции «Московская музейная неделя», которая проводится ежемесячно в течение года.