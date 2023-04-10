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Появились кадры падения колеса обозрения в Приморье

Никита Худяков
Происшествия
Появились кадры падения колеса обозрения в Приморье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Арсеньеве Приморского края падение колеса обозрения в парке «Восток» попало на видео. Его опубликовал RT в Telegram-канале в понедельник, 10 апреля.

На кадрах видно, что старое колесо падает на территорию, рядом с которой находится детская площадка.

Прокуратура Приморского края предварительно установила, что работы носили плановый характер и производились новым собственником объектов. Отмечается, что будет проведена проверка, в ходе которой оценят качество исполнения требований безопасности при проведении работ, уточняется на сайте ведомства.

В мае 2022 года четверо экстремалов проникли на территорию строящегося колеса обозрения. Когда они залезли на самый верх металлической конструкции, высота которой составляет 140 метров, их заметили полицейские. Тогда молодые люди спрыгнули с парашютами вниз. В отношении них были составлены административные протоколы по статьям «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» и «Мелкое хулиганство».

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