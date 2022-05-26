МВД: Задержаны экстремалы, спрыгнувшие с парашютами со строящегося колеса обозрения «Солнце Москвы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Сотрудники полиции задержали четверых мужчин, спрыгнувших с парашютами со строящегося колеса обозрения «Солнце Москвы». Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, их задержали, как только они приземлились. Любителям острых ощущений от 26–35 лет.

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В отношении них составлены административные протоколы по статьям «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» и «Мелкое хулиганство». Нарушителям необходимо явиться в суд для рассмотрения материалов по существу.

Ранее сообщалось о том, что четверо экстремалов проникли на территорию строящегося колеса обозрения. Когда они залезли на самый верх металлической конструкции, высота которой составляет 140 метров, их заметили полицейские. Тогда молодые люди спрыгнули с парашютами вниз.