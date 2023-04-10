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Ученик одной из самарских школ ранил сверстника ножом в спину

Никита Худяков
Происшествия
Ученик одной из самарских школ ранил сверстника ножом в спину
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ученик одной из самарских школ госпитализирован после конфликта со сверстником. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

— Полиция работает на месте происшествия по факту сообщения, поступившего в полицию из общеобразовательной школы Самары, о конфликте между двумя учащимися 2007 года рождения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из участников инцидента доставлен в медицинское учреждение. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Кроме того, о произошедшем в школе № 91 доложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Глава региона поручил министру образования и науки области Виктору Акопьяну совместно с правоохранительными органами разобраться в инциденте, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, один из учеников ранил другого ножом в спину.

Другая история произошла в Уфе. Во время совместной ночевки шестиклассник ударил друга ножом в грудь после того, как мальчики поссорились из-за драки подушками.

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