Названа стоимость самой дешевой квартиры в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Самая дешевая квартира, расположенная в Новой Москве, стоит 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики компании VSN Realty.

Жилье находится на расстоянии до 15 километров от МКАД.

Эксперты изучили рынок новостроек на присоединенных территориях ТиНАО. В выборку попали восемь строящихся жилых комплексов (без учета апартаментов), расположенных неподалеку от МКАД.

— Диапазон стоимости самых маленьких лотов в изучаемых проектах составил от 5,5 до 7 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Самые привлекательные предложения квартир с чистовой отделкой представлены в двух проектах: студия площадью 19,9 квадратного метра за 5,5 миллиона рублей и лот площадью 22,5 квадратного метра за 6,28 миллиона рублей, пишут «Известия».

В прошлом году специалисты рассказали о самой маленькой и самой большой квартирах в Москве. При этом самую большую квартиру можно увидеть в Мещанском районе, ее площадь составляет 780 квадратных метров.