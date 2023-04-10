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Стали известны подробности драки с продавцом шаурмы на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Стали известны подробности драки с продавцом шаурмы на северо-востоке Москвы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На северо-востоке столицы двое пьяных мужчин подрались с поваром в ларьке с шаурмой. Один из них порезал себе руку о стекло. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 10 апреля.

По данным собеседника «ВМ», драка произошла в воскресенье, 9 апреля, в районе Южное Медведково. Клиент поссорился с поваром, конфликт перерос в драку. Ранее СМИ сообщали, что мужчина напал на повара с ножом, но эта информация не подтвердилась.

В действительности в ходе потасовки 33-летний мужчина ударил кулаком по стеклу палатки и разбил его, порезав себе руку.

Пострадавшего госпитализировали. По данному факту был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Такое же наказание избрали для 16 участников конфликта на футбольном стадионе в центре Москвы. В результате драки один участник пострадал и был госпитализирован.

Административные правонарушения Район Южное Медведково Москва Шаурма Госпитализация
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