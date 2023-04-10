Адвокат призвал отправить Галявиева на принудительное лечение из-за шизофрении

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Ильназа Галявиева, который устроил массовую стрельбу в гимназии Казани, необходимо отправить на принудительное лечение в связи с хроническим психическим расстройством. Об этом заявил его адвокат в понедельник, 10 апреля, во время прений в Верховном суде Татарстана.

— Полагаю, что Галявиев, страдающий хроническим психическим расстройством — параноидной шизофренией, подлежит освобождению от уголовной ответственности, с применением принудительных мер медицинского характера, — приводит его слова ТАСС.

Во время заседания Галявиев обратился к суду с просьбой не отправлять его в тюрьму на пять лет, сославшись на то, что он уже приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, Галявиев обвиняется по статьям «Убийство», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года пришел в казанскую гимназию № 175 и открыл огонь из ружья. В результате погибли семеро учеников и две преподавательницы. Более ста человек получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.