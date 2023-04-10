Собянин поручил ускорить реконструкцию на пересечении МКАД с Липецкой улицей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новая развязка МКАД с Липецкой улицей улучшит транспортную ситуацию на юге столицы. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ на дорожном объекте.

— Надо ускорять строительство объекта, потому что напряженная ситуация здесь. Один из самых трудных участков МКАД, и транспортная ситуация в Бирюлево Западном, Бирюлево Восточном очень сложная, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что новая развязка МКАД с Липецкой улицей улучшит транспортную ситуацию на юге столицы.

По словам первого вице-президента компании-подрядчика АО «МСУ-1» Алексея Козлова, строительство закончится до конца нынешнего года. На данном этапе в работе находятся три пешеходных перехода, один тоннель и семь путепроводов. Отмечается, что общая строительная готовность объекта составляет 48 процентов, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, уже в 2023 году завершится строительство Московского скоростного диаметра (МСД). Создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей столицы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города.