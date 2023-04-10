Заслуженный артист РФ Сергей Векслер посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заслуженный артист РФ Сергей Векслер приехал в пункт отбора на военную службу по контракту и поддержал граждан, которые решили отправиться на выполнение служебных задач.

— То, что я видел, мне кажется, очень достойно. Спокойно, красиво, все организованно. Но во всяком случае, я приятно удивлен, по сравнению с теми военкоматами, которые мне проходилось проходить, это небо и земля. Я надеюсь, что и дальше, для этих людей все будет организовано с заботой и пониманием, — отметил он.

Артист добавил, что его цель — поддержать тех, кто решил защищать Родину, передает агентство городских новостей «Москва».

Военнослужащие, которые поступили на службу в Москве, дополнительно к федеральным выплатам получают городские выплаты и социальную поддержку: помощь с работой, обучением детей и уходом за пожилыми родственниками, а также возможность получения психологической и правовой поддержки.

Среди федеральных льгот — страхование жизни и здоровья военнослужащего, бесплатная медицинская помощь, продовольственное и вещевое обеспечение, бесплатные лекарства и медицинские изделия.

В начале апреля в столице начал работать единый пункт отбора на военную службу по контракту. Подробнее о выплатах, льготах, требованиях военкомата, а также о другой полезной информации для будущих контрактников — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, виртуальный помощник @MskContract_bot в Telegram ответит на вопросы, касающиеся контрактной службы, выплат, льгот и мер соцподдержки военнослужащих и их семей. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117, также всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.