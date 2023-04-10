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Заслуженный артист РФ Сергей Векслер посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Лейла Алиева
Город
Заслуженный артист РФ Сергей Векслер посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заслуженный артист РФ Сергей Векслер приехал в пункт отбора на военную службу по контракту и поддержал граждан, которые решили отправиться на выполнение служебных задач.

— То, что я видел, мне кажется, очень достойно. Спокойно, красиво, все организованно. Но во всяком случае, я приятно удивлен, по сравнению с теми военкоматами, которые мне проходилось проходить, это небо и земля. Я надеюсь, что и дальше, для этих людей все будет организовано с заботой и пониманием, — отметил он.

Артист добавил, что его цель — поддержать тех, кто решил защищать Родину, передает агентство городских новостей «Москва».

Военнослужащие, которые поступили на службу в Москве, дополнительно к федеральным выплатам получают городские выплаты и социальную поддержку: помощь с работой, обучением детей и уходом за пожилыми родственниками, а также возможность получения психологической и правовой поддержки.

Среди федеральных льгот — страхование жизни и здоровья военнослужащего, бесплатная медицинская помощь, продовольственное и вещевое обеспечение, бесплатные лекарства и медицинские изделия.

В начале апреля в столице начал работать единый пункт отбора на военную службу по контракту. Подробнее о выплатах, льготах, требованиях военкомата, а также о другой полезной информации для будущих контрактников — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, виртуальный помощник @MskContract_bot в Telegram ответит на вопросы, касающиеся контрактной службы, выплат, льгот и мер соцподдержки военнослужащих и их семей. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117, также всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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