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Собянин: Развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей готова наполовину

Евгений Белоусов
Город
Собянин: Развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей готова наполовину
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей готова уже на 50 процентов. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С вводом развязки мы закончим многолетний проект по улучшению дорожной ситуации в Бирюлеве Восточном и Западном, населенных пунктах подмосковного Ленинского округа, в которых живут больше 350 тысяч человек, — рассказал он.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина

По словам мэра, строящаяся развязка является одним из самых важных объектов, от которого зависит скорость движения и на кольцевой автодороге, и на юге Москвы. Уже до конца этого года подрядчик завершит все дорожно-строительные работы, и движение будет запущено.

С 2012 года Москва построила и реконструировала уже 19 развязок на МКАД. В настоящее время, кроме Липецкой, в работе находятся еще две развязки, написал Собянин в Telegram-канале.

Уже в 2023 году завершится строительство Московского скоростного диаметра (МСД). Создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей столицы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города.

Строительство МКАД Сергей Собянин Дороги
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