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Дом на 413 квартир по реновации построят в Нижегородском районе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 413 квартир по реновации построят в Нижегородском районе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Юго-Восточный административный округ, Нижегородский район Карта всех событий

В Нижегородском районе согласовано строительство жилого дома на 413 квартир в рамках реализации программы реновации. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— В рамках проекта будет построено три корпуса жилого дома, в которых будет 413 квартир общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Для удобства жителей к зданиям будет пристроен автомобильный паркинг, — рассказал он.

По словам Войстратенко, на первых этажах будущего здания разместятся помещения общественного назначения, также там появятся комнаты консьержа и колясочные. Для безопасности жильцов входные группы оборудуют системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

Как только застройщик сообщит о начале работ, власти города составят график проверок жилого дома, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала года в столице построили свыше 4,5 тысячи квартир по программе реновации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за первый квартал 2023 года в городе расселили свыше 60 старых домов в 35 районах.

Так, в районе Люблино началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Новостройка рассчитана на 80 квартир (однокомнатных — 36, двухкомнатных — 32, трехкомнатных — 12).

Строительство Москва Реновация Нижегородский район
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