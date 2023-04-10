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Приметы и советы

Крокодил укусил задремавшего на пляже жителя Австралии

Полина Пашкина
В мире
Крокодил укусил задремавшего на пляже жителя Австралии
Фото: Unsplash

65-летнего жителя Австралии выписали из больницы после того, как вечером на пляже, когда мужчина задремал, его за ногу укусил крокодил. Инцидент произошел на Ньюэлл-Бич.

Мужчина решил уснуть на песке, но проснулся от укуса пресмыкающегося. Он обратился в больницу Моссмана, где ему предоставили необходимое лечение.

Расследованием инцидента займется местный департамент окружающей среды и науки. Им необходимо посетить Ньюэлл-Бич, чтобы понять, действительно ли в этом районе водятся крокодилы, передает издание The ABC.

Представители департамента отметили, что пострадавший мужчина не уведомил специальные службы самостоятельно об этом происшествии. Они напомнили, что о всех случаях, когда люди увидели где-то крокодила, необходимо своевременно сообщать.

Также специалисты порекомендовали соблюдать осторожность в воде в вечерние или ночные часы, так как пресмыкающиеся могут плавать в океане. Желающим отдохнуть на пляже советуют разбивать лагерь не менее чем в 50 метрах от кромки воды.

В американском штате Флорида полицейские обнаружили в доме тело женщины, а останки ее двухлетнего сына — в пасти аллигатора.

Австралия Крокодилы
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