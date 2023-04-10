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Самым теплым днем в Москве с начала весны стало 10 апреля

Евгений Силаев

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Погода в Москве
Город
Самым теплым днем в Москве с начала весны стало 10 апреля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Воздух в Москве 10 апреля прогрелся до 14,6 градуса, что сделало этот день самым теплым с начала весны. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Сегодня пару часов назад на станции ВДНХ было зафиксировано плюс 14,6 градуса, с начала года это самая высокая температура, то есть сегодня самый теплый день с начала года, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе в столице ожидается сухая солнечная погода. Он также предупредил о снижении атмосферного давления до 739 миллиметров ртутного столба в четверг, 13 апреля.

В Москве продолжает меняться давление. Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила «ВМ», какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне подобных перепадов. Эксперт напомнила, что метеозависимым людям необходимо следить за атмосферным давлением, чтобы подготовиться к его резким изменениям заранее.

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