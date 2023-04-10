«Начинают искать еду»: какие змеи проснулись в Москве и области и что делать при встрече с ними

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Середина весны — время, которое люди любят проводить на природе. Но вместе с растениями начинают просыпаться и змеи. О том, какие виды сейчас активны в Москве и Подмосковье, а также как вести себя при встрече с пресмыкающимся, «Вечерней Москве» рассказал руководитель департамента производственного контроля «Служба санитарной оценки объектов» Алексей Меньшиков.

Какие змеи активны и как распознать ядовитую

По его словам, сезон змей начнется немного позже. Обычно опасные виды начинают пробуждаться к середине мая, а сейчас преобладают неядовитые:

уж обыкновенный;

медянки;

желтобрюхие и пятнистые полозы.

— Гадюк сейчас уже тоже можно встретить, но только в лесах. К людям они выбираются исключительно в том случае, когда особей становится очень много и они начинают искать еду, — пояснил специалист.

Отличить ядовитую змею от неядовитой можно по внешнему виду, отметил Меньшиков. Неядовитые змеи обычно имеют яркие вкрапления на коже, например, такие, как у ужа.

— Но если вы встретили полностью однотонную змею (темно-коричневая или черная — прим. «ВМ»), она ядовита. Гадюка обычно полностью черного цвета, — подчеркнул эксперт.

Какие есть меры предосторожности

В случае, когда планируется отдых в лесу или на природе, важно соблюдать меры предосторожности и правильно одеваться, порекомендовал специалист.

— При встрече со змеей в лесополосе не нужно делать резких движений и пытаться убежать в сторону. Возможно, где-то поблизости находится ее родственник, который будет защищаться при виде человека, — предупредил Меньшиков.

Также специалист посоветовал, одевать в лес одежду из плотной ткани и выбирать маршруты, которые уже проверены и не заброшены.

— Часто мы сталкиваемся со змеями в тех местах, которые еще не исследованы, там они, скорее всего, формируют гнезда и выводят потомство. Поэтому при встрече с людьми будут пытаться защититься, — уверен эксперт.

В городе, тем более в мегаполисе, по его мнению, встретить змею очень сложно, но если все же так случилось, опасность будет минимальна.

— Змеи в городе опасны меньше всего, потому что это не естественная для них среда. Они могут встретиться в парковых зонах или оврагах, на сухих и асфальтированных территориях змеи не водятся, — пояснил Меньшиков.

Он подчеркнул, что вероятность укуса змеи в городе — один к тысяче.

Что делать, если вас укусили

Чтобы избежать укуса, специалист порекомендовал в сезон активности змей заранее проявлять бдительность.

— Если вы планируете отдых в лесу и на природе, возьмите с собой специальные уколы или сыворотки, которые нужно использовать после укуса змеи. Либо можно выпить заранее лекарство, которое предотвращает действие змеиного яда, — посоветовал Меньшиков.

Очень важно своевременно вызвать скорую, если нет подручных средств помощи, добавил эксперт.

В свою очередь ветеринарный врач-герпетолог Ян Ермолов отметил, что змеиный яд опасен только тогда, когда он попадает в центральный кровоток. Однако оказывать помощь без участия медиков не стоит.

— В первые секунды после укуса актуально отсосать яд змеи. Кстати, даже если вы случайно проглотите яд, с вами ничего не случится, потому что он под воздействием ферментов начнет расщепляться, — объяснил врач.

Ни в коем случае не нужно прижигать рану или разрезать ее. Следует правильно наложить жгут, однако тут лучше справится профессионал, подчеркнул герпетолог.