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Герпетолог Ермолов объяснил, что будет, если проглотить яд змеи

Рафаэль Залян

Лейла Алиева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Что будет, если проглотить яд змеи
Фото: Pixabay

При укусе ядовитой змеи, пока человек находится в сознании, следует вызвать скорую помощь. Его должны срочно реанимировать и провести детоксикацию с помощью капельниц. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредил ветеринарный врач-герпетолог Ян Ермолов.

— В первые секунды после укуса актуально отсосать яд змеи. Кстати, даже если вы случайно проглотите яд, с вами ничего не случится, потому что он под воздействием ферментов начнет расщепляться. Яд только тогда опасен, когда попадает в центральный кровоток, — отметил специалист.

Главное, по словам Ермолова, чтобы врачи успели выяснить, нет ли у пациента никаких аллергий на лекарственные компоненты и на сам яд.

Также герпетолог отметил, что зачастую ядовитые рептилии при укусе выпускают дозированное количество яда, который может и не навредить человеческому организму, но обратиться к медикам все-таки нужно.

Врач добавил, что ни в коем случае не нужно прижигать рану или разрезать ее, да и жгут накладывать умеет не каждый, поэтому без помощи медиков не обойтись. Кроме того, следует принять «Но-шпу», чтобы избежать болевых спазмов, заключил Ермолов.

Также ветеринарный врач рассказал, что делать, если вы встретили змею в городе. Герпетолог подчеркнул, что далеко не всегда рептилии, которых встречают москвичи в городском пространстве, являются ядовитыми.

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