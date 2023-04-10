Железнодорожный переезд на станции Апрелевка перенесли на новое место
С 11 апреля на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) переезд будет расположен на новом месте. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
Отмечается, что перенос железнодорожного переезда связан со строительством МЦД-4. В частности, речь идет о возведении автомобильного путепровода и модернизации станции Апрелевка.
Временный переезд соединит улицы Железнодорожная и 1-я Кетрица. Движение будет проводиться до открытия путепровода, а переезд на улице Самохина прекратит работу.
Работы назначены с 22:00 10 апреля до 05:00 11 апреля. В связи с этим из расписания выведут несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Апрелевка и Нара, говорится на сайте МЖД.
С 10 по 27 апреля изменится расписание движения на Ленинградском направлении МЖД. Так, с понедельника по четверг с 11:30 до 15:30 отменят движение поездов от Зеленограда до Ленинградского вокзала. В остальное время увеличат интервалы движения между составами.
Изменения также внесены в расписание движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Ограничения будут действовать с 7 по 27 апреля.