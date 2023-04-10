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Железнодорожный переезд на станции Апрелевка перенесли на новое место

Евгений Силаев
Город
Железнодорожный переезд на станции Апрелевка перенесли на новое место
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Киевское направление Московской железной дороги, станция Апрелевка Карта всех событий

С 11 апреля на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) переезд будет расположен на новом месте. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что перенос железнодорожного переезда связан со строительством МЦД-4. В частности, речь идет о возведении автомобильного путепровода и модернизации станции Апрелевка.

Временный переезд соединит улицы Железнодорожная и 1-я Кетрица. Движение будет проводиться до открытия путепровода, а переезд на улице Самохина прекратит работу.

Работы назначены с 22:00 10 апреля до 05:00 11 апреля. В связи с этим из расписания выведут несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Апрелевка и Нара, говорится на сайте МЖД.

С 10 по 27 апреля изменится расписание движения на Ленинградском направлении МЖД. Так, с понедельника по четверг с 11:30 до 15:30 отменят движение поездов от Зеленограда до Ленинградского вокзала. В остальное время увеличат интервалы движения между составами.

Изменения также внесены в расписание движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Ограничения будут действовать с 7 по 27 апреля.

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