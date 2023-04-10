Первый в мире эксперимент по четырехдневке пройдет в Испании

Фото: Pexels

Власти испанской Валенсии начали эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе, — говорится в сообщении.

Эксперимент будет длиться до 7 мая. В его ходе планируется проанализировать, как сокращенная рабочая неделя влияет на такие аспекты, как здоровье и благополучие местных жителей, окружающую среду и экономику, особенно в сфере торговли, гостеприимства и досуга.

Примечательно, что на все нерабочие понедельники выпадают праздничные дни в городе, передает ТАСС.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 27 марта предложила инициативу сокращения рабочей недели в России. По ее словам, речь не идет о переходе на четырехдневную рабочую неделю, однако можно задуматься о сокращении рабочих часов в пятницу.

В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала плюсы и минусы 36-часовой рабочей недели. По ее мнению, таким образом сократится количество людей, страдающих от эмоционального истощения на работе. Также Бессараб рассказала о том, когда и как в России может появиться 36-часовая рабочая неделя.