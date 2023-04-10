FT: Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки документов Пентагона

Фото: defense.gov

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки документов Пентагона о конфликте на Украине. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила газета Financial Times.

— Министерство обороны продолжает рассматривать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются на сайтах социальных сетей и которые, по-видимому, содержат конфиденциальные и засекреченные материалы, — сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Отмечается, что официальным лицам предстоит обнаружить источник утечки и оценить возможные последствия. Расследование осложняется тем, что документы были распечатаны и сфотографированы, передает FT.

«Весеннее наступление» Украины под угрозой срыва — все из-за странной утечки документов американских военных и разведки. Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».