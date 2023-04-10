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Тарифы Московской канатной дороги повысятся с 19 апреля

Евгений Белоусов
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Тарифы Московской канатной дороги повысятся с 19 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога с 19 апреля повысит цены на билеты. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

— Средний рост тарифов составит восемь процентов. В понедельник стоимость проезда составит 120 рублей в одну сторону, 180 рублей — туда-обратно. Вторник — 180/300 рублей соответственно. Со среды по пятницу тарифы останутся без изменений, — говорится в сообщении.

В выходные и праздничные дни билет в одну сторону обойдется в 450 рублей, а туда-обратно — 700 рублей. Однако все льготные тарифы канатной дороги останутся без изменений.

В январе горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» и Московская канатная дорога стали работать на час дольше. Теперь в понедельник канатная дорога будет работать с 16:00 до 22:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 22:00, а в пятницу — с 11:00 до 23:00.

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