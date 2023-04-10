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Нетаньяху решил вернуть должность уволенному министру обороны

Евгений Белоусов
В мире
Нетаньяху решил вернуть должность уволенному министру обороны
Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 10 апреля, заявил, что решил оставить министра обороны Йоава Галанта на своем посту.

— Между нами были разногласия, даже серьезные, но я оставил их позади. Мы продолжим работать вместе, — цитирует израильского премьера Haaretz.

В конце марта Галант призвал остановить реформу судебной системы, из-за которой в стране бушевали протесты. Тогда премьер находился в зарубежной поездке. Сразу после этого Нетаньяху уволил министра. Однако официального уведомления об отставке Галант так и не получил.

Правящая коалиция Израиля продолжает настаивать на необходимости произвести изменения в судебной системе. Нетаньяху добавил, что возможность для достижения широкого согласия будет предоставлена. По его словам, реформа должна вернуть баланс между ветвями власти.

Ранее об отсрочке голосования по законопроекту сообщили ряд СМИ, а партия «Еврейская сила» опубликовала соответствующий пресс-релиз.

Предложенная Нетаньяху реформа предполагает, что Верховный суд страны уже не сможет в полной мере влиять на принятие в Израиле законов, а правительство сможет контролировать назначение судей. Решение спровоцировало массовые протесты в Израиле.

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