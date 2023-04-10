«Доверие осталось»: Подоляк отреагировал на утечку секретных документов США по Украине

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Утечка секретных документов Соединенных Штатов по Украине не подорвет отношения Киева с союзниками. С таким заявлением в понедельник, 10 апреля, выступил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк.

— Эти документы, которые появились, выглядят частично как аналитические, которые говорят про отношение к тем или иным проблемам, — отметил украинский чиновник.

Он также подчеркнул, что в этих бумагах в том числе говорится о нехватке средств противовоздушной обороны у Вооруженных сил Украины. По словам советника главы офиса президента, Киев сообщает о подобных фактах публично, поэтому никакой секретности здесь нет.

— Я не вижу, что тут может быть болезненным для отношений с западными партнерами, — сказал он.

Доверие между странами, считает он, осталось, оно «никуда не денется», передает РИА Новости.

«Весеннее наступление» Украины под угрозой срыва — все из-за странной утечки документов американских военных и разведки. Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».