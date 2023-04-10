Движение на улице Розанова частично ограничат с 10 апреля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, улица Розанова Карта всех событий

С 10 апреля по 15 июля частично будет ограничено движение на улице Розанова. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Для водителей будут недоступны две полосы дороги. Это связано с проведением ремонтных работ на участке, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В период с 1 апреля по 30 июня будут недоступны для проезда несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка. Так, от дома № 65, строение 3, до дома № 61 по Кантемировской улице будут производиться поэтапное расширение двух полос, а также работы по обустройству временных уширений.

Также с 10 апреля изменится схема движения на участке улиц Пивченкова и Олеко Дундича. Перекрытия связаны с проведением ремонтных работ.

Кроме того, с 11 апреля до 27 июня в районе пересечения Курсового и 1-го Зачатьевского переулков изменится схема движения транспорта. Ограничения будут связаны с проведением инженерных работ.