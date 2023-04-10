Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение на улице Розанова частично ограничат с 10 апреля

Евгений Силаев
Город
Движение на улице Розанова частично ограничат с 10 апреля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, улица Розанова Карта всех событий

С 10 апреля по 15 июля частично будет ограничено движение на улице Розанова. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Для водителей будут недоступны две полосы дороги. Это связано с проведением ремонтных работ на участке, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение на улице Розанова частично ограничат с 10 апреля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В период с 1 апреля по 30 июня будут недоступны для проезда несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка. Так, от дома № 65, строение 3, до дома № 61 по Кантемировской улице будут производиться поэтапное расширение двух полос, а также работы по обустройству временных уширений.

Также с 10 апреля изменится схема движения на участке улиц Пивченкова и Олеко Дундича. Перекрытия связаны с проведением ремонтных работ.

Кроме того, с 11 апреля до 27 июня в районе пересечения Курсового и 1-го Зачатьевского переулков изменится схема движения транспорта. Ограничения будут связаны с проведением инженерных работ.

Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте