Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

NDP: Зеленский пообещал Польше часть Украины в обмен на помощь против России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NDP: Зеленский пообещал Польше часть Украины в обмен на помощь против России
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву получил «последний шанс» от польского коллеги Анджея Дуды на осуществление контрнаступления. Однако в случае его провала западная часть постсоветской республики должна будет перейти соседней стране. Об этом заявил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.

Журналист считает, что основным мотивом для подобного шага политика стали провалы на фронте и слишком большие вложения иностранных государств в военно-политическое руководство Украины, не принесшие западным государствам крупной прибыли или выгоды.

Зеленский, считает Галась, на фоне ожиданий о провале грядущего контрнаступления якобы решил вернуть Польше западную часть Украины, а также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга.

По мнению обозревателя, глава украинского государства осознает, «что сейчас его ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги», в частности, США и страны Европы, говорится в статье.

Также Владимир Зеленский во время визита в Польшу случайно рассказал о совместном плане Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после завершения российской спецоперации.

Украина Польша Владимир Зеленский Анджей Дуда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Александр Лосото
Александр Лосото

Вам привет от Чебутыкина: пожилые врачи нуждаются в поддержке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Все мнения
О проекте