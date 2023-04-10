NDP: Зеленский пообещал Польше часть Украины в обмен на помощь против России

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Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву получил «последний шанс» от польского коллеги Анджея Дуды на осуществление контрнаступления. Однако в случае его провала западная часть постсоветской республики должна будет перейти соседней стране. Об этом заявил автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.

Журналист считает, что основным мотивом для подобного шага политика стали провалы на фронте и слишком большие вложения иностранных государств в военно-политическое руководство Украины, не принесшие западным государствам крупной прибыли или выгоды.

Зеленский, считает Галась, на фоне ожиданий о провале грядущего контрнаступления якобы решил вернуть Польше западную часть Украины, а также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга.

По мнению обозревателя, глава украинского государства осознает, «что сейчас его ненавидит не только собственный народ, но и все, кто вложил в него деньги», в частности, США и страны Европы, говорится в статье.

Также Владимир Зеленский во время визита в Польшу случайно рассказал о совместном плане Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после завершения российской спецоперации.