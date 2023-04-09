СМИ: Зеленский случайно раскрыл планы на будущее Украины во время визита в Польшу

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу случайно рассказал о совместном плане Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после завершения спецоперации. Об этом сообщил политолог Руслан Бортник в интервью украинский газете «Страна.ua».

— За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии того, что если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, то может произойти расширение функций Люблинского треугольника (Киев — Варшава — Вильнюс — прим. «ВМ».) и создание нового политического образования, включающего также Латвию, Эстонию и Молдову, — рассказал он.

По словам эксперта, о тесном сотрудничестве между Украиной и Польшей высказывается общественное мнение двух государств, а социально-экономическая интеграция уже достигла беспрецедентных исторических масштабов, передает РИА Новости.

5 апреля Зеленский впервые приехал с официальным визитом в Польшу. До этого он проезжал через территорию республики лишь транзитом.

По мнению экс-командующего сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, украинский президент приехал в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией. Он добавил, что на данный момент Киев находится в «стратегическом тупике», что прямо указывает на приближение мирных переговоров между конфликтующими сторонами.