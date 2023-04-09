Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Зеленский случайно раскрыл планы на будущее Украины во время визита в Польшу

Лейла Алиева
В мире
СМИ: Зеленский случайно раскрыл планы на будущее Украины во время визита в Польшу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу случайно рассказал о совместном плане Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после завершения спецоперации. Об этом сообщил политолог Руслан Бортник в интервью украинский газете «Страна.ua».

— За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии того, что если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, то может произойти расширение функций Люблинского треугольника (Киев — Варшава — Вильнюс — прим. «ВМ».) и создание нового политического образования, включающего также Латвию, Эстонию и Молдову, — рассказал он.

По словам эксперта, о тесном сотрудничестве между Украиной и Польшей высказывается общественное мнение двух государств, а социально-экономическая интеграция уже достигла беспрецедентных исторических масштабов, передает РИА Новости.

5 апреля Зеленский впервые приехал с официальным визитом в Польшу. До этого он проезжал через территорию республики лишь транзитом.

По мнению экс-командующего сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака, украинский президент приехал в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией. Он добавил, что на данный момент Киев находится в «стратегическом тупике», что прямо указывает на приближение мирных переговоров между конфликтующими сторонами.

Украина Польша Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Все мнения
О проекте