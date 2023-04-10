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Никита Пресняков получил американское гражданство

Евгений Белоусов
Общество
Никита Пресняков получил американское гражданство
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Известный российский актер, певец и музыкант Никита Пресняков получил гражданство США. Об этом сообщила его бабушка Елена Преснякова.

Певица добавила, что ее внук чувствует себя комфортно за границей и делает успехи в профессиональной деятельности. Однако Преснякова напомнила, что за внуком еще остаются московские апартаменты, передает «МК».

Пресняков спешно уехал из России после объявления частичной мобилизации. Основные источники его заработка при этом, как выяснилось, остались в России. Поэтому оставалось секретом, где звездный наследник брал деньги на жизнь в США. Завесу тайны приоткрыл сам Пресняков, заявив, что снимает клип для одной певицы на Гавайях.

В последнее время тональность общения другой звездной бабушки Преснякова, Аллы Пугачевой, с поклонниками стала меняться. Если раньше Примадонна просто делилась своей «беззаботной жизнью», то сейчас под снимками появились упреки в адрес «врунов», которые наговаривают на сбежавших артистов. В связи с этим продюсер Иосиф Пригожин назвал поведение певицы недостойным. Он возмущен тем, что она «переобулась».

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