«Росатом» после разрыва Финляндией контракта по АЭС потребовал вернуть займ

Фото: Пресс-служба Совфеда

«Росатом» требует от проектной компании Fennovoima вернуть выданный ей займ в 920,5 миллиона евро после того, как Хельсинки разорвал контракт на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1» в 2022 году. Об этом говорится в отчете группы «Атомэнергопром», опубликованном в понедельник, 10 апреля.

— Дополнительно организации группы заявили требования о досрочном возврате займа, предоставленного Fennovoima Oy, — говорится в документе.

Отмечается, что финская компания решила разорвать контракт на строительство АЭС в одностороннем порядке. Организации «Атомэнергопрома» уже обратились с исками в международные суды и требуют в общей сложности вернуть им порядка 3 миллиардов евро из-за срывов договоренностей, передает РИА Новости.

Российские специалисты также принимают участие в строительстве на территории Турции АЭС «Аккую». Она должна стать первой атомной электростанцией в стране. Согласно планам, АЭС сможет покрыть примерно 10% всех запросов турецких граждан на электроэнергию. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обсуждали этот вопрос во время переговоров по телефону.