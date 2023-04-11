«Как появился, так и исчез»: Лолита рассталась с молодым возлюбленным

Фото: YouTube / Galich Ida

Не успели многочисленные поклонники популярной певицы Лолиты порадоваться ее новому роману, как теперь фанатам вновь впору расстраиваться. Артистка призналась, что ее новые отношения продлились не так долго, молодой избранник уже успел ее покинуть.

59-летняя певица поделилась грустными новостями с телеканалом НТВ. Она не стала скрывать, что снова стала одинокой дамой.

— Да он как появился, так и исчез. Все, — призналась артистка журналистам программы «Ты не поверишь!».

Однако стоит отметить, что Лолита при этом не выглядела полностью разбитой. Она поиронизировала над расставанием и отметила, что в отношениях с ней в целом долго никто не задерживается. Однако о причинах разлада Лолита рассказывать не стала.

Кроме того, певица поделилась, что и сама не очень-то готова к длительным и серьезным отношениям. В целом ее все устраивает, призналась артистка. Тем более, отметила она, ей совершенно не важно, сколько ее новый возлюбленный будет зарабатывать, у нее в жизни совсем другие ценности.

Певица Лолита до этого много раз рассказывала о бурном романе со своим юным избранником. По словам артистки, она встречалась с ним весь последний год. Лолита не скрывала, что новый партнер был значительно моложе ее. 59-летняя артистка добавляла, что с ровесниками ей просто скучно.