«Не готова к виагре»: Лолита рассказала о молодом избраннике

Фото: Youtube / Galich Ida

Певица Лолита Милявская приоткрыла завесу тайны над своим новым избранником. По словам артистки, она встречается с ним уже год.

В 2020 году Лолита развелась со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым и с тех пор стала держать личную жизнь в секрете. Однако на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» артистка решилась немного рассказать о своем новом возлюбленном.

По словам Милявской, новый партнер значительно моложе ее. Так, 59-летняя артистка заявила, что с ровесниками ей скучно.

— Я бы могла найти того, кому 60, но что с ним делать? Я не готова к виагре. Нет энергии в человеке. Поэтому мои партнеры всегда моложе — чтобы совпадать по энергии, — поделилась Милявская в шоу «Вопрос ребром».

Имени избранника, с которым она встречается уже год, певица называть не стала. Лолита лишь отметила, что мужчина является мусульманином и ей «с ним клево».

Лолита Милявская стала известной благодаря совместному дуэту с Александром Цекало в коллективе «Кабаре-дуэт «Академия». Пара была вместе 12 лет, столько же просуществовал и творческий союз.

Отношения супругов завершились не на дружественной ноте: артистка обвиняла экс-мужа в изменах и унижениях. Недавно певица вспомнила про бывшего мужа и времена существования коллектива. Она готовит новую концертную программу и по просьбе фанатов решила включить в нее хиты из репертуара «Кабаре-дуэта».