Овчинский: «Московская техническая школа» подготовит экспертов по аддитивным технологиям

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

В «Московской технической школе» (МТШ) запущена программа повышения квалификации по аддитивным технологиям. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— Аддитивные технологии сегодня — одно из перспективных направлений в промышленном секторе, которое позволяет производить самые сложные изделия из металла, пластика и других материалов. Поэтому МТШ совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева пополнила свою образовательную базу и запустила программу повышения квалификации по аддитивным технологиям, — рассказал глава департамента.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Обучающая программа была разработана совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева (РХТУ) и предназначена для специалистов в области моделирования технологических процессов, а также для всех желающих получить профессиональную подготовку в этой сфере. Курс рассчитан на 16 академических часов и охватывает широкий спектр современных аддитивных технологий и методов 3D-печати.

Слушатели программы получат знания о базовых концепциях аддитивных технологий и устройствах 3D-печати, а также познакомятся с основами моделирования, вычислительными методами и основным программным обеспечением для 3D-печати. По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

«Московская техническая школа» — проект Правительства Москвы, созданный в 2021 году с целью повышения квалификации столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал.

В «МТШ» планируют открыть девять направлений обучения: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».