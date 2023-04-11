Реставрация западной и восточной часовен в усадьбе Михайловское скоро завершится

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, квартал № 98 Карта всех событий

Работы по комплексному восстановлению западной и восточной часовен усадьбы Михайловское завершаются. Фасады двух построек в стиле раннего классицизма отреставрировали, а их фундаменты укрепили. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Часовни обрамляют усадьбу Михайловское с двух сторон, их использовали как колокольню домового храма, сушильню и погреб. Объект культурного наследия располагается в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа.

— Длительное время нынешний правообладатель и пользователь усадьбы не приводил в порядок ее элементы. До начала реставрации, которая была необходима для сохранения этого объекта культурного наследия, часовни находились в неудовлетворительном состоянии, — приводит слова Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

В 2023 году планируется начало противоаварийных работ в главном доме усадьбы. Также специалисты подготовят проект сохранения белокаменной лестницы и мостиков у главного фасада дома.

В начале апреля стартовал новый этап реставрации усадьбы Виноградово. Специалисты уже приступили к разработке проекта по сохранению строений, входящих в ансамбль.