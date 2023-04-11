На портале «Госуслуги» вернули функцию удаления профиля
На портале «Госуслуги» теперь снова доступна функция удаления профиля. Об этом стало известно во вторник, 11 апреля.
Пользователи могут удалить свою учетную запись как через мобильное приложение, так и зайдя на сайт.
31 марта пользователи и журналисты обратили внимание на отсутствие функции удаления учетной записи на портале «Госуслуги». При нажатии на соответствующую кнопку в приложении высвечивалось уведомление о том, что эта услуга недоступна. При этом в веб-версии портала подобная кнопка отсутствует в принципе.
Как позже объяснили в Минцифре, отключение возможности удаления профиля на портале связано с защитой пользователей от взлома их аккаунтов. В министерстве подтвердили участившиеся случаи взлома аккаунтов пользователей. Некоторые злоумышленники удаляли профили своих жертв.
До этого президент России Владимир Путин поручил ФСБ и МВД до 1 мая представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ. Для реализации планируется использовать приложение «Единый портал государственных и муниципальных услуг».