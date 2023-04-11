На портале «Госуслуги» вернули функцию удаления профиля

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На портале «Госуслуги» теперь снова доступна функция удаления профиля. Об этом стало известно во вторник, 11 апреля.

Пользователи могут удалить свою учетную запись как через мобильное приложение, так и зайдя на сайт.

31 марта пользователи и журналисты обратили внимание на отсутствие функции удаления учетной записи на портале «Госуслуги». При нажатии на соответствующую кнопку в приложении высвечивалось уведомление о том, что эта услуга недоступна. При этом в веб-версии портала подобная кнопка отсутствует в принципе.

Как позже объяснили в Минцифре, отключение возможности удаления профиля на портале связано с защитой пользователей от взлома их аккаунтов. В министерстве подтвердили участившиеся случаи взлома аккаунтов пользователей. Некоторые злоумышленники удаляли профили своих жертв.

До этого президент России Владимир Путин поручил ФСБ и МВД до 1 мая представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ. Для реализации планируется использовать приложение «Единый портал государственных и муниципальных услуг».