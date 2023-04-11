Силовики задержали жителя Сахалина за намерение вступить в ВСУ

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала жителя Сахалина по подозрению в госизмене. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в региональном погрануправление ФСБ.

— Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина планировал уехать на Украину через третьи страны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», передает РИА Новости.

Недавно сотрудники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж в интересах Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Оба задержанных арестованы по статье «Госизмена».