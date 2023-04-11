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Собянин пригласил москвичей на традиционный фестиваль «Пасхальный дар»

Лейла Алиева
Город
Собянин пригласил москвичей на традиционный фестиваль «Пасхальный дар»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Ростов-на-Дону, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Традиционный городской фестиваль «Пасхальный дар» стартует 15 апреля. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На 25 фестивальных площадках можно будет купить или сделать своими руками пасхальные сувениры. Участники творческих мастер-классов на Тверской площади распишут пасхальным узором колокольчики, изучат пасхальные мотивы на картинах русских художников и сделают пасхальную открытку, — рассказал глава города.

В Парке Горького гости могут посетить ботанические классы, в которых научатся выращивать рассаду и ароматные травы. По традиции фестиваль будет посвящен добрым делам, в связи с чем благотворительные фонды, некоммерческие организации и волонтеры проведут мастер-классы, выступления, выставки, написал Собянин в своем блоге.

Собянин пригласил москвичей на традиционный фестиваль «Пасхальный дар» Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

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