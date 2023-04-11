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Эксперты Роскачества рассказали о возможностях оспорить договор дарения

Евгений Силаев
Общество
Эксперты Роскачества рассказали о возможностях оспорить договор дарения
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Договор дарения подразумевает безвозмездную передачу квартиры или иного имущества в собственность другого человека. О том, как можно расторгнуть подобный договор, рассказали эксперты Роскачества.

Обещание передать в будущем имущество безвозмездно считается договором дарения. Заключение соответствующего документа только закрепляет его.

Однако заключить такой договор имеют право не все. В частности, дарить имущество запрещено недееспособным людям и лицам младше 18 лет. В случае, если речь идет о квартире, даритель должен быть собственником жилья.

Оспорить дарение можно в первую очередь при нарушении одного из этих условий. При этом отсутствие права собственности или дееспособности нужно доказать в суде.

Также оспорить договор дарения можно тогда, когда сделка на деле была фиктивной с целью ухода от уплаты налогов. В таком случае в суде надо доказать, что одаряемый взамен оказал иную услугу или передавал деньги, отмечается на сайте Роскачества.

Чтобы не платить налоги с передаваемой родственнику квартиры, можно написать завещание или составить договор дарения. При этом не стоит использовать подобные схемы для ухода от налогов, если жилье продается, рассказал «Вечерней Москве» юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

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