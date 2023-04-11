Московские школьники смогут подать заявление на повторный допуск к ГИА на mos.ru

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Школьники теперь могут подать заявление на повторный допуск к сдаче Государственной итоговой аттестации (ГИА) на портале mos.ru. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

— Раньше для подачи заявления в ГЭК (государственную экзаменационную комиссию — прим. «ВМ») необходимо было предоставить документы только в бумажном виде. С этого года услуга доступна в электронном виде на портале mos.ru, что дает возможность школьникам не тратить время на дорогу. Ежегодно эта услуга позволит экономить время более чем шести тысячам школьников, — рассказала она.

Повторно сдать ГИА могут ученики, которые не явились на экзамен по уважительным причинам, подтвержденным документально, а также те, кто не закончили выполнять задания и получили неудовлетворительные баллы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ученики школ будут сдавать ОГЭ И ЕГЭ в этом году немного позднее, чем в прошлом. Минюст утвердил документ с датами предстоящих испытаний для девятиклассников и одиннадцатиклассников, разработанный Минпросвещения и Рособрнадзором.