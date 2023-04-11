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Капитальный ремонт завершили в филиале Дома культуры «Стимул»

Полина Пашкина
Город
Капитальный ремонт завершили в филиале Дома культуры «Стимул»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Нижегородская улица, 11 Карта всех событий

В центре столицы завершился капитальный ремонт в новом помещении филиала Дома культуры «Стимул». До этого учреждение располагалось в здании, которое подлежало сносу по программе реновации. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил первый заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Антон Мельников.

В новом филиале ДК «Стимул» будут проходить спектакли, выставки, викторины, концерты и детские праздники. Также в них будут организовывать занятия по различным направлениям научно-технического и художественного творчества.

— Задачей было сохранить шаговую доступность учреждения культуры для местных жителей. В филиале создали условия для развития творчества и образования детей и молодежи, а также организации различных форм досуга, — приводит слова Мельникова официальный сайт мэра Москвы.

В ходе работ по капитальному ремонту были заменены инженерные системы электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, отопления. Также специалисты установили системы вентиляции и кондиционирования.

Всего в ДК «Стимул» действуют более 40 студий, в которых занимаются свыше 500 человек.

В начале апреля капитальный ремонт завершился в новом здании центра культуры и досуга «Академический».

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