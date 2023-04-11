Полиция нашла мать-стримершу из Красноярска, которая издевалась над сыном-инвалидом

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В квартиру стримерши, которая издевалась над своим сыном-инвалидом в Красноярске, пришла полиция. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Красноярскому краю.

В Сети распространилось видео, на котором женщина ругает ребенка, используя нецензурную брань. При этом она вела прямую трансляцию происходящего в социальных сетях. Она угрожала ребенку избиением, от чего тот постоянно плакал и кричал.

— В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, общаются с женщиной и проверяют условия жизни детей, — передает Telegram-канал «МВД 24».

В опубликованном полицией ролике женщина заявила, что «накосячила» и боится потерять детей — она воспитывает еще одного мальчика.

Ребенка у недобросовестной матери изъяли в Москве 4 апреля. Мальчик проживал в грязной квартире, ему не хватало пищи.