Полиция нашла мать-стримершу из Красноярска, которая издевалась над сыном-инвалидом
В квартиру стримерши, которая издевалась над своим сыном-инвалидом в Красноярске, пришла полиция. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Красноярскому краю.
В Сети распространилось видео, на котором женщина ругает ребенка, используя нецензурную брань. При этом она вела прямую трансляцию происходящего в социальных сетях. Она угрожала ребенку избиением, от чего тот постоянно плакал и кричал.
— В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, общаются с женщиной и проверяют условия жизни детей, — передает Telegram-канал «МВД 24».
В опубликованном полицией ролике женщина заявила, что «накосячила» и боится потерять детей — она воспитывает еще одного мальчика.
Ребенка у недобросовестной матери изъяли в Москве 4 апреля. Мальчик проживал в грязной квартире, ему не хватало пищи.