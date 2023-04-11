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Андрей Бочкарев: Путепровод через пути Ярославского направления МЖД появится в 2026 году

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: Путепровод через пути Ярославского направления МЖД появится в 2026 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Малыгинский проезд Карта всех событий

В Северо-Восточном административном округе столицы появится путепровод, который пройдет через железнодорожные пути Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Он соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит повысить пропускную способность Ярославского шоссе и северной части МКАД. Кроме того, транспортная ситуация улучшится на прилегающих улицах Осташковская и Енисейская. В настоящее время идет проектирование объекта. К строительным работам планируется приступить в следующем году.

— Путепровод улучшит транспортную доступность районов Северное Медведково, Бабушкинский и Ярославский. Ориентировочный срок завершения проектно-изыскательских работ — 2024 год, — сообщил Андрей Бочкарев.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что в проекте создания путепровода предусмотрели строительство и реконструкцию улично-дорожной сети. Специалисты также переложат инженерные коммуникации.

Во вторник, 11 апреля, для водителей открылся прямой съезд с МКАД на Калужское шоссе.

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