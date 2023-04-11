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ВЦИОМ: Большинство россиян называют себя патриотами

Полина Пашкина
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян называют себя патриотами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Большинство жителей России называют себя патриотами. В Москве и Санкт-Петербурге уровень патриотизма достигает 95 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти половина опрошенных под патриотизмом подразумевает действия и работу во благо и для процветания страны. Согласно исследованию, патриотами себя называют 91 процент россиян.

За все время наблюдений максимальный уровень данного показателя зафиксировали в 2018 году. Тогда он составил 92 процента от общего числа опрошенных, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Отвечая на вопрос о любви к Родине, россияне рассказали, что выражают ее через любовь к близким (16 процентов респондентов), к малой родине, где они родились и выросли (15 процентов). Также они назвали любовь к людям и взаимопонимание (10 процентов), готовность защитить страну (девять процентов), знать культуру и историю (семь процентов). Еще шесть процентов россиян сообщили, что в их понимании любить Родину — быть патриотом и не уезжать из страны.

Около 30 процентов россиян верят в восстание машин в ближайшие 50 лет. При этом почти 60 процентов опрошенных уверены, что такого не случится.

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