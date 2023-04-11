Водитель мусоровоза, сбивший двух девочек в Подмосковье, предстанет перед судом

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В Подмосковье предстанет перед судом водитель мусоровоза, который сбил двух девочек во дворе жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 11 апреля.

По ее словам, мужчину обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ.

— Расследование завершено и уголовное дело передано в Истринский городской суд для рассмотрения по существу. Ранее прокуратурой в суд было направлено уголовное дело в отношении матери пострадавших девочек. Ее обвиняют по статье «Оставление в опасности», — резюмировала Короткова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла около 9 утра 1 сентября 2022 года. Две девочки шли по двору и попали под колеса мусоровоза, водитель которого их не заметил. Младшая девочка погибла, старшая была госпитализирована.

На следующий день водителя мусоровоза отправили в СИЗО..