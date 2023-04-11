Более 20 высокопоставленных полицейских из Ростова-на-Дону подозревают в создании преступного сообщества

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Более 20 сотрудников Главного управления МВД России по Ростовской области стали фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и участии в нем. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что обвиняемых удалось вычислить совместно с Федеральной Службой Безопасности (ФСБ) и Главным Управлением Собственной Безопасности (ГУСБ) МВД.

По версии следствия, преступная группировка, состоявшая из сотрудников областного ГУ МВД и местных жителей, действовала в Ростове-на-Дону с июля 2015 года по настоящее время. Руководством организации занимался бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Дмитрий Рыбалко.

Группировка, по данным следователей, занималась получением взяток от предпринимателей, работающих на потребительском рынке. За «услуги» они платили от трех до 50 тысяч рублей, за что полицейские игнорировали административные правонарушения и не привлекали предпринимателей к ответственности.

— Такой обязательный денежный платеж исчислялся количеством торговых помещений, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка на территории г. Ростов-на-Дону. В результате указанной преступной деятельности участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 млн рублей, — говорится в Telegram-канале Следственного комитета.

В понедельник, 10 апреля, в Екатеринбурге задержали начальника управления полиции по борьбе с наркопреступностью Ивана Ергеледжи по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он должен был содействовать в непроведении проверок по факту вырубки леса Первоуральске.

Из-за того, что полицейский не имеет таких полномочий, следствие инкриминирует ему мошенничество. Подполковник признал свою вину.