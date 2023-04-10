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Подполковник Ергеледжи признал вину в мошенничестве с вырубкой леса в Первоуральске

Евгений Силаев
Происшествия
Подполковник Ергеледжи признал вину в мошенничестве с вырубкой леса в Первоуральске
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Начальник управления полиции по борьбе с наркопреступностью подполковник Иван Ергеледжи признал вину в содействии отсутствию проверок при вырубке леса в Первоуральске Свердловской области. Об этом стало известно в понедельник, 10 апреля.

Отмечается, что полицейского задержали в Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). При себе у Ергеледжи были меченые купюры.

По версии следствия, он должен был содействовать в непроведении проверок по факту вырубки леса в его родном Первоуральске. За это ему полагалось денежное вознаграждение.

— Его задержали в то время, когда он нес долю денег своему приятелю, который борется с экономическими преступлениями. Тот, в свою очередь, должен был содействовать в отмене проверок, — пишет ИА «Уральский меридиан».

Против Ергеледжи возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Это связано с тем, что он не мог лично повлиять на проведение проверок.

Кроме того, в процессе расследования выяснилось, что подполковник использовал служебный автомобиль в личных целях. При этом он заправлял транспортное средство за бюджетный счет, а также повесил на машину чужие номера. Ергеледжи признал вину и написал явку с повинной, сообщает агентство.

Следователи также завершили расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении судьи столичного Арбитражного суда Елены Кондрат. По версии следствия, она предложила своей коллеге получить взятку в размере 50 тысяч долларов от заинтересованных лиц за принятие нужного им решения по арбитражному делу. Вместо этого судья обратилась в полицию.

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