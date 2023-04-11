Чат-бот ChatGPT подготовил проект мирного договора по Украине

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Чат-бот ChatGPT смог подготовить проект мирного договора между Россией и Украиной. Соответствующую задачу ему поставили журналисты немецкого издания Berliner Zeitung.

Искусственный интеллект попросили написать письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину и лидеру Украины Владимиру Зеленскому. В текстах немецкий политик должен был призвать стороны к миру.

От лица Шольца чат-бот выразил признание Германией законных интересов России в сфере безопасности, передает Berliner Zeitung. Он назвал готовность к мирному взаимодействию возможностью к улучшению сотрудничества между Россией и Европой. В свою очередь, это должно пойти на пользу политическим и экономическим связям.

Проект мирного договора, по мнению чат-бота, включает в себя немедленное прекращение огня и создание демилитаризованной зоны вдоль действующей линии конфликта. Также искусственный интеллект предлагает отвести войска на первоначальные позиции и возложить на обе стороны конфликта восстановление пострадавших во время действий районов.

В беседе с «Вечерней Москвой» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал, насколько реалистичен этот план.