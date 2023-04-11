Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Как найти счастье 14 апреля Народный календарь. Как избавиться от бесплодия на Ипатия Чудотворца, 13 апреля Народный календарь. Что съесть 12 апреля, чтобы быть здоровым целый год Народный календарь. Как стать здоровым и счастливым 11 апреля Народный календарь. О чем расскажут сны в ночь на 10 апреля
Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве
В Москве на Серпуховско-Тимирязевской ветке метро человек упал на пути. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 11 апреля.
Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», из-за инцидента интервалы движения поездов на южном участке ветки увеличены.
Другая история с перебоем в отправлении поездов произошла на БКЛ 13 марта. Во время проведения строительных работ бур пробил тоннель на юге столицы. Прокуратура провела проверку и назвала виновников произошедшего.
Эксклюзивы
«Это объяснимо и понятно»: российские женщины оказались счастливее мужчин Ананас весь мир потряс: школьница рассказала, как нашла неожиданный метод борьбы с серьезными болезнями В Сети набирает популярность окрашивание пасхальных яиц вином. Насколько это безопасно Эксперт Конюшкова рассказала, где в России живут самые счастливые люди Шансы равны нулю: ВСУ сильно преувеличивают свои возможности
Приметы и советы
Народный календарь. Как найти счастье 14 апреля Народный календарь. Как избавиться от бесплодия на Ипатия Чудотворца, 13 апреля Народный календарь. Что съесть 12 апреля, чтобы быть здоровым целый год Народный календарь. Как стать здоровым и счастливым 11 апреля Народный календарь. О чем расскажут сны в ночь на 10 апреля
Проще, чем кажется