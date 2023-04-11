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Нет движения поездов по Серпуховско-Тимирязевской ветке метро из-за человека на путях

Степан Жирнов
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Нет движения поездов по Серпуховско-Тимирязевской ветке метро из-за человека на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве на Серпуховско-Тимирязевской ветке метро нет движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 11 апреля.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», речь идет о южном участке ветки. Движения нет от станции «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Другая история с перебоем в отправлении поездов произошла на БКЛ 13 марта. Во время проведения строительных работ бур пробил тоннель на юге столицы. Прокуратура провела проверку и назвала виновников произошедшего.

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